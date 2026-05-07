Saltillo llama a extremar precaución por obras en periférico LEA

Ayuntamiento de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación en laterales del bulevar y pide respetar señalización para evitar congestionamientos

El Ayuntamiento de Saltillo exhortó a las y los automovilistas a tomar precauciones al circular por el periférico Luis Echeverría Álvarez, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en las vialidades laterales, a la altura de la colonia Latinoamericana.

Las autoridades municipales pidieron a la ciudadanía respetar la señalización y atender las indicaciones del personal operativo para evitar contratiempos durante sus traslados.

Las acciones se llevan a cabo en la lateral del periférico, en el tramo comprendido entre Privada Los Ángeles y la calle Sierra Mojada, en sentido de poniente a oriente.

Los trabajos consisten en la aplicación de la técnica conocida como “Slurry”, la cual incluye una capa de pavimento especializado, nivelación de superficies y reparación de áreas con grietas o deterioro, permitiendo una ejecución más ágil y con menores afectaciones al tránsito.

Asimismo, se informó que las labores continuarán a partir de las 8:00 de la mañana de este miércoles 6 de mayo, con la rehabilitación del carril lateral en el tramo entre las calles Miguel Hidalgo y Sierra Mojada.

El gobierno municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y utilizar el chatbot 844-160-08-08 para reportar cualquier servicio público, contribuyendo así a una mejor movilidad y atención en la ciudad.