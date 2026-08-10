Saltillo interviene 400 parques para mejorar condiciones

Los avances de ambas estrategias fueron presentados durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque 2026

Un total de 400 parques y plazas de Saltillo son intervenidos mediante trabajos de limpieza, reforestación, poda, pintura y reparación de infraestructura, como parte de una estrategia que busca establecer un esquema permanente de mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que el programa denominado “Tu Parque al Día” registra un avance del 52 por ciento, lo que representa trabajos realizados o en proceso en más de la mitad de los 400 espacios contemplados.

Trabajos de mantenimiento en 400 espacios públicos

Las intervenciones incluyen saneamiento y poda de arbolado, reforestación, deshierbe, limpieza, pintura, rehabilitación y atención del mobiliario urbano, explicó Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Para identificar las necesidades de cada espacio y dar seguimiento a los trabajos, el municipio implementó una plataforma digital de uso interno denominada Sistema Integral de Gestión de Espacios Públicos, en la que quedan registradas las intervenciones y el avance de las diferentes dependencias.

En las labores participan de manera coordinada el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Obra Pública y Servicios Públicos.

Activa tu Parque acumula inversión de 45 millones de pesos

De manera paralela, el municipio reportó que el programa “Activa tu Parque” acumula una inversión de 45 millones de pesos en la rehabilitación integral de 20 espacios públicos desde su puesta en marcha en marzo de 2025.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del IMPLAN, informó que estas intervenciones han generado un beneficio directo estimado para más de 170 mil habitantes, mediante la recuperación de parques y áreas de convivencia en distintos sectores de Saltillo.

A diferencia de “Tu Parque al Día”, enfocado en el mantenimiento y conservación permanente de 400 espacios, “Activa tu Parque” contempla intervenciones integrales en sitios específicos, para las cuales también se han recibido aportaciones de empresas, organizaciones y empresarios.

Vecinos participan en la conservación de los parques

Además de las obras físicas, en las áreas rehabilitadas se han conformado Comités Pro Plaza con participación de vecinos, quienes colaboran en actividades para conservar y aprovechar los espacios recuperados.

Los avances de ambas estrategias fueron presentados durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque 2026, donde también se informó sobre las actividades deportivas y de prevención del delito que se desarrollan en estos espacios públicos.