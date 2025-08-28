Saltillo instala Consejo Municipal de la Juventud 2025-2027

El Consejo Municipal de la Juventud 2025-2027 en Saltillo busca dar voz a 50 jóvenes para proponer políticas públicas y participar en el desarrollo de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a los 50 jóvenes que integrarán el Consejo Municipal de la Juventud 2025-2027, con el objetivo de fortalecer la participación activa de este sector en la toma de decisiones públicas. En el acto, el edil subrayó la importancia de abrir espacios donde las juventudes puedan proponer ideas que contribuyan a la transformación de la ciudad.

El Consejo, conformado por 29 mujeres y 21 hombres de niveles educativos que van desde secundaria hasta universidad, tendrá un carácter consultivo y buscará generar propuestas sobre políticas públicas enfocadas en la juventud. Javier Díaz destacó programas implementados en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez, como el foro INNOVA 5.0, el Mercado Joven, el programa "Aquí Vamos Gratis" y diversas acciones impulsadas por el Instituto Municipal de la Juventud (IMUJUVE), orientadas a la educación, emprendimiento y salud preventiva.

Durante el evento, autoridades estatales y municipales reconocieron el compromiso del Ayuntamiento con la juventud saltillense. Por su parte, la consejera Ariana Naomi Martínez Cruz expresó que este nuevo órgano representa una oportunidad para que los jóvenes sean escuchados y participen en el desarrollo social. El Consejo se perfila como un canal directo para que las voces juveniles influyan en el futuro de Saltillo.