Saltillo inaugura centro de acopio con inversión de 26 mdp

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, María Bárbara Cepeda Boehringer señaló que este tipo de proyectos contribuyen al desarrollo sostenible

El municipio de Saltillo y el Gobierno del Estado suman esfuerzos con empresas importantes del ramo refresquero para impulsar acciones de cuidado ambiental y fomentar la cultura del reciclaje. Como parte de esta colaboración, el alcalde Javier Díaz González participó este martes 27 de octubre en la inauguración de un nuevo centro de acopio de botellas de plástico, con el objetivo de promover el aprovechamiento de residuos y contribuir a un entorno más limpio y sustentable.

Autoridades y empresas impulsan la cultura del reciclaje

Durante el evento, el edil destacó la importancia de la coordinación entre autoridades y la iniciativa privada para fortalecer la participación ciudadana en el reciclaje y avanzar hacia prácticas que favorezcan el medio ambiente.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, María Bárbara Cepeda Boehringer señaló que este tipo de proyectos contribuyen al desarrollo sostenible y reflejan el compromiso de trabajar conjuntamente en beneficio de las familias coahuilenses.

Centro de acopio recuperará hasta mil 200 toneladas al año

El nuevo espacio requirió una inversión de 26 millones de pesos y cuenta con capacidad para recuperar hasta mil 200 toneladas de botellas de plástico al año.

Los materiales recolectados serán trasladados a una planta especializada para su procesamiento, como parte de una estrategia de economía circular que busca reducir los residuos y dar una segunda vida a los envases.

Con estas acciones, Saltillo y Coahuila fortalecen la colaboración con el sector privado para impulsar campañas ambientales y generar una mayor conciencia sobre la importancia de reciclar.