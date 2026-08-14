Saltillo impulsa actividades por el Día de la Juventud

Como parte de la celebración también se llevó a cabo el Gaming Cup Juventud, un torneo de Smash realizado en las instalaciones de Xense

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Municipal de Saltillo impulsó actividades para fomentar la expresión y convivencia entre los jóvenes, entre ellas la inauguración del mural “El Despertar de la Juventud”, obra del artista Alex Carrillo, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.

La intervención busca reflejar la diversidad, identidad e ideas de las nuevas generaciones y convertir el espacio público en un punto de encuentro.

Saltillo celebra el Día Internacional de la Juventud

Como parte de la celebración también se llevó a cabo el Gaming Cup Juventud, un torneo de Smash realizado en las instalaciones de Xense, donde jóvenes aficionados a los videojuegos participaron en una competencia de sana convivencia.

Los ganadores recibieron premios de 3 mil, mil 500 y 500 pesos, respectivamente, mientras que el Instituto Municipal de la Juventud destacó que continuará generando actividades culturales, recreativas y de participación para fortalecer la presencia de las juventudes en la vida de Saltillo.