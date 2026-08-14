Saltillo impulsa actividades por el Día de la Juventud

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Municipal de Saltillo impulsó actividades para fomentar la expresión y convivencia entre los jóvenes, entre ellas la inauguración del mural “El Despertar de la Juventud”, obra del artista Alex Carrillo, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.
La intervención busca reflejar la diversidad, identidad e ideas de las nuevas generaciones y convertir el espacio público en un punto de encuentro.
Saltillo celebra el Día Internacional de la Juventud
Como parte de la celebración también se llevó a cabo el Gaming Cup Juventud, un torneo de Smash realizado en las instalaciones de Xense, donde jóvenes aficionados a los videojuegos participaron en una competencia de sana convivencia.
Los ganadores recibieron premios de 3 mil, mil 500 y 500 pesos, respectivamente, mientras que el Instituto Municipal de la Juventud destacó que continuará generando actividades culturales, recreativas y de participación para fortalecer la presencia de las juventudes en la vida de Saltillo.