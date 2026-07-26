Saltillo festeja en grande sus 449 años de historia

Como parte de la conmemoración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González encabezaron la entrega de la Presea Saltillo 2026

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La capital de Coahuila vivió una noche de fiesta para conmemorar su 449 aniversario con una verbena popular que reunió a cientos de familias en el Parque Mirador.

El ambiente estuvo amenizado por presentaciones musicales que dieron paso a una celebración llena de convivencia, en la que los asistentes disfrutaron de un entorno familiar para rendir homenaje a la ciudad que los vio nacer o que hoy consideran su hogar.

Al llegar la medianoche, los asistentes entonaron las tradicionales Mañanitas a Saltillo acompañados por el Mariachi Sol de América y la cantante Karime Altamirano.

La celebración continuó con el corte del pastel conmemorativo y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la ciudad, marcando uno de los momentos más emotivos del aniversario.

Las actividades continuaron con una ofrenda floral en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, seguida de la tradicional toma de agua y una callejoneada por el Centro Histórico, encabezada por el alcalde Javier Díaz González junto con autoridades municipales y cientos de ciudadanos, quienes recorrieron las calles acompañados por las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila para reafirmar las tradiciones que distinguen a la capital coahuilense.

Como parte de la conmemoración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González encabezaron la entrega de la Presea Saltillo 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio.

En esta edición fueron distinguidos el Colegio San José, en la categoría Institucional; Luis Arizpe Jiménez, en la categoría En Vida; y Carlos de la Peña Ramos, de manera póstuma, por sus aportaciones al desarrollo, la educación, el servicio social y el crecimiento de Saltillo.