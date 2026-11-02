Saltillo exhibe monumental altar en Parque Las Maravillas

El Magno Altar 2026 ocupa 5 mil 500 metros cuadrados y más de 300 escalones con ofrendas, tapetes de aserrín y esculturas

Más de 5 mil 500 metros cuadrados de ofrendas, figuras monumentales y expresiones artísticas transformaron las escalinatas del Parque Las Maravillas, en Saltillo, en un enorme escenario dedicado al Día de Muertos, donde los visitantes pueden recorrer altares instalados a ambos lados de una cascada.

El Magno Altar 2026 Ánimas del Desierto, inaugurado el sábado 31 de octubre, aprovecha los desniveles del parque para distribuir las ofrendas a lo largo de 152 escalones y sus respectivas rampas de descanso. El recorrido puede realizarse por ambos costados de la caída de agua, lo que representa un total de 304 escalones.

Entre los elementos más llamativos se encuentran los tapetes de aserrín de grandes dimensiones, colocados en distintos tramos de las escalinatas, que complementan una instalación donde la iluminación y las composiciones artísticas acompañan el homenaje a los difuntos.

En el corazón del montaje destaca el Oso Guardián del Bosque, una escultura monumental de acero de cuatro metros de altura, concebida por la artista Paulina González Gutiérrez. La pieza se integra al conjunto como uno de los principales atractivos visuales de esta edición.

Ivonne Orozco Matus, fundadora y coordinadora del Magno Altar, explicó que la distribución permite a las familias observar distintas ofrendas durante el ascenso y descenso, con espacios de descanso que facilitan apreciar los detalles de cada instalación.

La exposición forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2026 y representa la continuidad de una tradición que comenzó en este espacio en 2023, con la participación de artistas, colectivos y ciudadanos dedicados a la elaboración de los altares.

A diferencia de las ofrendas domésticas, concentradas habitualmente en un solo espacio, esta instalación utiliza la arquitectura del parque para convertir el recorrido en una experiencia visual de gran escala, donde cada tramo presenta diferentes elementos relacionados con la memoria de los fallecidos.

El Magno Altar permanecerá abierto hasta el lunes 2 de noviembre, de las 17:00 a las 24:00 horas, con acceso durante la tarde y la noche para quienes deseen conocer las ofrendas y las piezas artísticas que forman parte de esta celebración en Saltillo.