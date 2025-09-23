Saltillo espera 35,000 visitantes semanales por el Mundial 2026

Saltillo tiene ventajas competitivas para atraer a visitantes que lleguen a Nuevo León, como seguridad, clima agradable, amplia oferta gastronómica y hotelera

La capital coahuilense se prepara para recibir entre 30 mil y 40 mil visitantes por semana durante el verano de 2026, cuando Monterrey sea sede de partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con la directora de Turismo municipal, Lilia González Rodríguez, la FIFA estimó esta afluencia de personas en la región sureste de Coahuila durante los meses de junio y julio, lo cual representa un reto y una gran oportunidad para fortalecer la infraestructura turística de la ciudad.

La funcionaria destacó que Saltillo tiene ventajas competitivas para atraer a los visitantes que lleguen a Nuevo León, como la seguridad, su clima agradable, una amplia oferta gastronómica y hotelera, así como atractivos culturales y naturales que enriquecen la experiencia de los turistas.

Entre ellos, sobresale la Ruta Vinos & Dinos, el centro histórico con más de 448 años de antigüedad, y las opciones de senderismo en las sierras cercanas, además de su riqueza arquitectónica.

Con esta proyección, las autoridades municipales trabajan de la mano con organismos estatales y empresariales para asegurar que la capital coahuilense se consolide como un destino alterno para los visitantes internacionales de la justa mundialista.