Saltillo destinará 300 mdp para obras sociales durante 2026

De manera complementaria, se introdujeron 105 metros lineales de drenaje sanitario, con una inversión global superior a los 3 millones de pesos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó trabajos de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, como parte de las acciones que su administración impulsa para mejorar las condiciones de vida en distintos sectores de la ciudad.

Durante el evento, destacó que con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se contempla una inversión conjunta de 300 millones de pesos este año para obras sociales en la capital coahuilense.

Pavimentan calles Álamo y Timbre

Los trabajos beneficiaron las calles Álamo y Timbre, donde se pavimentaron 350 metros lineales luego de realizar labores de preparación del terreno, instalación de cordones cuneta y base hidráulica, además de la colocación de carpeta asfáltica.

De manera complementaria, se introdujeron 105 metros lineales de drenaje sanitario, con una inversión global superior a los 3 millones de pesos.

Vecinos señalaron que las mejoras permitirán contar con mejores condiciones de movilidad para sus actividades cotidianas.

Mantendrán obras en las colonias

Díaz González afirmó que su gobierno mantendrá el contacto directo con la ciudadanía para conocer las necesidades de cada sector y convertirlas en obras y programas.

Durante la entrega, el senador Gabriel Elizondo Pérez y el diputado local electo Eduardo Medrano Aguirre reconocieron el trabajo realizado por el Ayuntamiento y señalaron que este tipo de proyectos representan beneficios concretos para las familias de las colonias donde se llevan a cabo.