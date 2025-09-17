Saltillo destaca seguridad durante desfile del 16 de septiembre

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, asistió al desfile cívico-militar conmemorativo del 16 de septiembre, realizado sobre el bulevar Venustiano Carranza

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, asistió al desfile cívico-militar conmemorativo del 16 de septiembre, realizado sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Acompañado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez, el edil presenció el paso de diversos contingentes conformados por cuerpos de emergencia, seguridad y fuerzas armadas, en un evento que reunió a miles de saltillenses.

Durante el acto, el alcalde reconoció el trabajo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, integrada por al menos 16 agrupamientos especializados que, dijo, “contribuyen de manera decidida a que Saltillo se mantenga como una de las ciudades más seguras del país”.

Señaló que estos elementos no solo participaron en el desfile, sino que representan el compromiso diario con la paz y la seguridad del municipio.

Javier Díaz resaltó que su administración ha invertido significativamente en seguridad pública, con el fortalecimiento del capital humano y la incorporación de tecnología avanzada.

"Esto se traduce en entornos más seguros para nuestras familias". subrayó, al tiempo que reafirmó el compromiso de seguir trabajando por una ciudad tranquila, ordenada y protegida.