Saltillo despliega operativo en fin de año para cuidar a familias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión con el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel de la Garza Félix, así como con autoridades estatales, para anunciar la activación de un operativo especial de seguridad con motivo del cierre de año.

Durante el encuentro se precisó que las acciones comenzarán a implementarse desde este fin de semana, con el objetivo de reforzar la vigilancia en toda la ciudad y garantizar un entorno más seguro para los habitantes.

Las autoridades explicaron que este operativo responde al incremento en el flujo de dinero entre la población debido al pago de aguinaldos, bonos y demás prestaciones de la temporada decembrina, lo cual suele generar un aumento en la actividad comercial y, en consecuencia, un mayor riesgo de hechos delictivos.

Por ello, se llevará a cabo un despliegue estratégico de elementos policiales en zonas comerciales, sucursales bancarias, corredores turísticos y puntos de alta afluencia, con la intención de prevenir robos, fraudes y otras conductas que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

El alcalde Díaz González destacó que la prioridad del Gobierno Municipal es asegurar que las familias saltillenses vivan un cierre de 2025 seguro, ordenado y sin incidentes.

Además, exhortó a la población a mantener medidas básicas de precaución, evitar portar grandes cantidades de efectivo y reportar cualquier situación sospechosa al sistema de emergencias, con el fin de fortalecer el trabajo coordinado entre sociedad y autoridades durante esta temporada.