Saltillo despliega 37 pipas gratuitas por falta de agua

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se desplegaron 37 pipas gratuitas en diferentes sectores de la ciudad, además de un tráiler cisterna

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Ante las afectaciones en el suministro de agua potable provocadas por interrupciones eléctricas relacionadas con fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo especial para atender a las familias que enfrentan problemas de abasto.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se desplegaron 37 pipas gratuitas en diferentes sectores de la ciudad, además de un tráiler cisterna con capacidad para transportar hasta 50 mil litros de agua.

Distribuyen agua en colonias afectadas

Durante este lunes, las unidades recorrieron colonias como Saltillo 2000, Espinoza Mireles, Satélite Norte y Sur, Puerto de Flores, Puerto de la Virgen, Portal de Agaves y Valle Escondido Sur, entre otras, llevando el líquido directamente a los hogares que requieren apoyo.

El operativo continuará mientras Aguas de Saltillo trabaja en la regularización del servicio, con el objetivo de reducir las afectaciones entre las familias que permanecen sin suministro.

Habilitan números para solicitar pipas gratuitas

El Ayuntamiento informó que mantiene coordinación y seguimiento con Aguas de Saltillo para responder a las necesidades de la población mientras se normaliza el servicio. Las personas que requieran una pipa gratuita pueden solicitarla a través del número 073 o al 844 438 0199, como parte de las acciones implementadas para atender de manera inmediata a los sectores afectados.