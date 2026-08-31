Saltillo desplegará operativo especial por regreso a clases

Ante el incremento en el flujo vehicular, las autoridades recomendaron a padres de familia y automovilistas salir con anticipación

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Con motivo del regreso a clases programado para este lunes 31 de agosto, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo pondrá en marcha un operativo especial en el que participará la totalidad de su estado de fuerza.

El despliegue contempla mayor presencia policial en los sectores donde se concentra una mayor cantidad de estudiantes y movimiento vehicular.

Vigilarán planteles y principales vialidades

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que por indicaciones del alcalde Javier Díaz González se contará con elementos de distintas corporaciones y grupos especializados, además de recorridos preventivos alrededor de los planteles educativos.

Personal de Tránsito también será asignado a principales vialidades y cruceros para apoyar en la movilidad durante las horas de entrada y salida.

Piden anticipar traslados durante el regreso a clases

Ante el incremento en el flujo vehicular, las autoridades recomendaron a padres de familia y automovilistas salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad, además de extremar precauciones con los menores.

Para solicitar apoyo, la Policía Municipal mantiene disponible el número 414-11-14, mientras que también pueden utilizar el ChatBot vía WhatsApp al 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de la plataforma.