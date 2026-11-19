La funcionaria aclaró que los $250 millones considerados en el documento presupuestal representan únicamente una alternativa de financiamiento

Pese a que la Ley de Ingresos contempla la posibilidad de acceder a un financiamiento de hasta $250 millones, el Gobierno Municipal de Saltillo no tiene previsto solicitar préstamos para cubrir el presupuesto ni comprometer las finanzas de la ciudad.

Así lo informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, quien explicó que la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González cuenta con condiciones financieras que permiten continuar con sus proyectos sin recurrir al endeudamiento.

La funcionaria aclaró que los $250 millones considerados en el documento presupuestal representan únicamente una alternativa de financiamiento y no una obligación de contratar un crédito.

Destacó que el municipio ha trabajado en fortalecer sus ingresos propios mediante una mejor recaudación, la modernización de los servicios de Catastro y un mayor control de los recursos públicos.

Álvarez Cuéllar señaló que Saltillo mantiene suficiente liquidez para responder a sus compromisos financieros de corto plazo, por lo que la intención es conservar esta estabilidad y seguir impulsando obras y servicios con recursos disponibles.

De esta manera, aunque existe la posibilidad legal y presupuestal de solicitar hasta $250 millones, la administración municipal ha decidido no recurrir a préstamos y mantener una política de finanzas sin nueva deuda.