Saltillo desarrolla el primer robot educativo de Latinoamérica

Un grupo de estudiantes y docentes de Saltillo desarrollaron el primer robot humanoide con enfoque educativo en Latinoamérica, un prototipo diseñado para interactuar con alumnos en el aula y reforzar el aprendizaje mediante robótica e inteligencia artificial.

El proyecto fue creado dentro del Innovation Center, un espacio de desarrollo tecnológico impulsado por la Universidad La Salle Saltillo en colaboración con el Colegio Ignacio Zaragoza, y representa un avance inédito en la región, explicó Javier Tobar, coordinador de Robótica de la institución.

Primer robot educativo en Coahuila

El robot el primero en su tipo en Coahuila y Latinoamérica con manos articuladas funcionales cuenta actualmente con capacidades de habla y escucha en varios idiomas, desplazamiento autónomo mediante sensores y control remoto opcional.

Su función principal es operar como asistente educativo, sin sustituir a los docentes, para apoyar actividades de aprendizaje con niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con los responsables del proyecto, el humanoide puede recorrer las instalaciones sin ser operado por una persona, identificar su entorno y mantener interacciones básicas con los estudiantes.

Robot fortalece distintos tipos de contenidos

En una siguiente fase, se trabaja en integrar una red neuronal propia para retroalimentar contenidos como matemáticas, ajedrez e inglés, así como fortalecer habilidades cognitivas y tecnológicas dentro del aula.

El Innovation Center está integrado por estudiantes próximos a egresar de las carreras de ingeniería y diseño, quienes participan en la programación del software y en la adaptación del hardware.

Aunque varias piezas del robot fueron importadas, el diseño, armado, programación y modificación del sistema fueron realizados localmente por el equipo académico y estudiantil de Saltillo.

Proyecto hecho para acercar tecnología en planteles educativos

El armado físico del prototipo tomó aproximadamente tres meses, mientras que la programación inicial requirió dos meses, con ajustes continuos para ampliar sus funciones.

Actualmente, el robot puede operar con control manual o de forma autónoma y responde a comandos de voz, además de reconocer ciertos gestos humanos para facilitar la interacción.

Los desarrolladores destacaron que el proyecto busca acercar tecnología de vanguardia a estudiantes desde nivel preescolar hasta preparatoria, como parte de un plan curricular que incorpora robótica de forma transversal para fortalecer las habilidades que demanda el siglo XXI.

La respuesta de la comunidad educativa ha sido positiva y ha generado interés por el potencial del humanoide como herramienta pedagógica.

A corto plazo, el equipo prevé liberar nuevas funciones y ampliar su uso en actividades académicas, consolidando a Saltillo como un referente en innovación educativa y desarrollo tecnológico en la región.