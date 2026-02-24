Saltillo contará con 500 cámaras de reconocimiento facial

En 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad, y en 2026 serán más de mil 100 millones en patrullas, chalecos tácticos, becas a policías.

El alcalde Javier Díaz González, en coordinación con la iniciativa privada, incorporó 500 cámaras con reconocimiento facial para reforzar las acciones de seguridad en Saltillo. Las cámaras fueron donadas por el empresario Álvaro Morales y estarán conectadas al C2 y C4.

Inversión y coordinación estratégica

Con una inversión de más de 12 millones de pesos, las cámaras comenzaron a instalarse en lugares estratégicos y colonias periféricas. Díaz González destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías del estado y la república.

“Hoy damos un paso decisivo en materia de seguridad en Saltillo, que es y seguirá siendo la prioridad de prioridades, con la coordinación que se tiene con el gobernador Manolo Jiménez, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y de la República y la Secretaría de Seguridad, junto con las y los saltillenses, para seguir manteniendo a Saltillo como la capital más segura del país.”

Inversión histórica en seguridad

El alcalde recordó que en 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad, y en 2026 serán más de mil 100 millones en patrullas, motocicletas, chalecos tácticos, uniformes, oficinas móviles y aumento de becas para aspirantes a policías de 5 mil a 7 mil pesos mensuales.

Reconocimiento de autoridades y empresarios

Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, reconoció los esfuerzos que mantienen a Coahuila y Saltillo firmes y seguros. Por su parte, Álvaro Morales Barba destacó que las cámaras representan prevención, tecnología y vigilancia estratégica para proteger a las familias.

“La seguridad se construye cuando gobierno y ciudadanos trabajamos en coordinación y comunicación con estrategia y compromiso real. Cuando una ciudad invierte en seguridad, invierte en confianza, y donde hay confianza hay crecimiento, porque una ciudad segura no se improvisa, se previene, se invierte y se trabaja todos los días.”

Presencia de autoridades de seguridad

El evento contó con la participación del general brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el general brigadier Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado; y Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública.