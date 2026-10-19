Saltillo conecta a más de 145 mil con seguridad por WhatsApp

En estos grupos participan vecinos de los distintos barrios y colonias, pero además se tienen grupos específicos con estudiantes, sindicatos, académicos

La ciudadanización de la seguridad en Saltillo marcó un precedente al sumar ya más de 145 mil ciudadanos en los grupos de WhatsApp de seguridad.

El alcalde Javier Díaz González informó que Saltillo cuenta con la red ciudadana digital más grande del país, cuyos integrantes contribuyen todos los días a mantener la capital de Coahuila segura y en orden.

“Sin duda la participación ciudadana ha sido el motor que impulsa un modelo de seguridad diseñado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y que hoy representa uno de los avances más significativos en la materia a nivel nacional, y el cual es motivo de orgullo y ha sido de interés por académicos, gobiernos de otras partes del país e instituciones”, señaló.

Saltillo suma más de 145 mil ciudadanos a grupos de WhatsApp de seguridad

Dijo que son más de 145 mil saltillenses quienes participan a través de 655 grupos de seguridad atendidos por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Expuso que en estos grupos participan vecinas y vecinos de los distintos barrios y colonias, pero además se tienen grupos específicos con estudiantes, sindicatos, académicos, cámaras empresariales, comerciantes, restauranteros, industriales, docentes y muchos más.

Comisaría realiza reuniones vecinales para fortalecer la seguridad ciudadana

Recordó que, en lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus Comités Ciudadanos, ha realizado más de 360 reuniones vecinales, las cuales han permitido integrar a más personas a los grupos.

Añadió que en Saltillo se trabaja con un modelo de coordinación entre sociedad y gobierno, en el que la participación del Gobierno del Estado, las fiscalías estatal y federal, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México complementan el esquema de trabajo.