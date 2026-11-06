Saltillo celebrará el 60 aniversario de su emblemática Rondalla

La agrupación de la UAAAN reunirá a distintas generaciones en un concierto especial por sus seis décadas de trayectoria musical

La Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) celebrará seis décadas de trayectoria musical con un concierto especial que reunirá a integrantes actuales, exintegrantes y fundadores de esta emblemática agrupación, en un espectáculo que buscará revivir los momentos más representativos de su historia.

La presentación se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde el público podrá disfrutar de un recorrido musical por los 60 años de la rondalla, reconocida por mantener vigente una tradición que ha trascendido generaciones.

Rondalla de Saltillo celebra 60 años de historia musical

Bryan Ignacio Domínguez Cortez, director artístico de la Rondalla de Saltillo de la UAAAN, destacó que alcanzar seis décadas de historia representa un compromiso importante para quienes actualmente forman parte de la agrupación, pues implica preservar un legado construido a partir de sueños, éxitos y experiencias de numerosas generaciones de estudiantes.

Recibir a la Rondalla de Saltillo ya con 60 años es un trabajo complicado. Se puede decir fácil, pero son 60 años de historia en donde hay muchos temas, muchos éxitos, mucha historia y tratamos de seguir con la trayectoria de esta agrupación», expresó.

La Rondalla está integrada por 16 estudiantes de diferentes carreras de la Narro, provenientes de distintas entidades del país, desde Chiapas hasta la región fronteriza con Estados Unidos, aunque también cuenta con una importante presencia de jóvenes originarios de Saltillo.

Concierto reunirá a distintas generaciones de la Rondalla

Domínguez Cortez explicó que el concierto tendrá un significado especial por la participación de quienes han formado parte de la historia de la agrupación, con la intención de ofrecer una presentación inolvidable y permitir que el público recuerde las distintas etapas que han marcado su trayectoria.