Saltillo celebra nuevo transporte y credencial con beneficios

El nuevo transporte urbano gana aceptación. Aumenta la demanda de credenciales por beneficios económicos, mejorando la movilidad y el ahorro familiar

La puesta en marcha de las nuevas unidades de transporte urbano en Saltillo ha generado una respuesta positiva entre la población, especialmente en lo que respecta a la obtención de la credencial de usuario.

Tras ver las unidades en circulación, muchos ciudadanos han reconocido que el proyecto es ya una realidad tangible y han comenzado a acudir en mayor número a los módulos de credencialización.

Durante un recorrido por uno de estos módulos, se pudo constatar un notable incremento en la afluencia de personas interesadas en tramitar su credencial, motivadas principalmente por los beneficios económicos que representa.

Los usuarios señalaron que este documento les permite acceder a tarifas preferenciales, lo cual representa un ahorro significativo para la economía familiar, sobre todo en hogares donde se utilizan varias rutas de transporte diariamente.

Este aumento en la demanda también refleja la aceptación que está teniendo el nuevo modelo de movilidad urbana en la capital coahuilense, ya que muchos ciudadanos ven en el sistema una mejora tangible en el servicio.

Las autoridades locales han invitado a la población a seguir acudiendo a los módulos para obtener su credencial y aprovechar los beneficios que ofrece el nuevo sistema de transporte.