Saltillo celebra al Santo Cristo con misa y verbena popular

Tras la ceremonia religiosa de la madrugada, los asistentes mantuvieron viva otra de las costumbres más arraigadas al compartir alimentos

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Con el canto de Las Mañanitas a las 4:30 de la madrugada inició este miércoles la celebración en honor al Santo Cristo de la Capilla, una de las tradiciones religiosas más importantes de Saltillo.

Cientos de fieles acudieron a la Catedral para participar en la primera misa del día y concluir el novenario dedicado a la venerada imagen, dando paso a una jornada de fe y convivencia que se prolongará durante todo el 6 de agosto con la tradicional Gran Verbena Popular.

Una tradición ligada a la historia de Saltillo

De acuerdo con la historia, la imagen del Santo Cristo llegó a la ciudad sobre una mula, la cual se detuvo frente a la entonces parroquia y se negó a continuar su camino, hecho que fue interpretado como una señal de que debía permanecer en Saltillo.

Desde entonces, el Cristo se resguarda en la Capilla del Santo Cristo y cada año es trasladado a la Catedral para presidir el novenario y las celebraciones de su festividad.

Fieles mantienen vivas las costumbres

Tras la ceremonia religiosa de la madrugada, los asistentes mantuvieron viva otra de las costumbres más arraigadas al compartir alimentos como tamales y menudo antes de continuar con sus actividades.

Mientras tanto, el ambiente festivo continúa en el primer cuadro de la ciudad, donde miles de personas participan en la verbena popular, considerada una de las celebraciones más concurridas de Saltillo e incluso con mayor asistencia que la fiesta patronal de San Esteban.