Saltillo busca presidir organismo nacional de seguridad pública

Saltillo forma parte de una terna de municipios que buscarán encabezar un organismo nacional de coordinación en seguridad pública

Saltillo participará este jueves 12 de noviembre en la elección para presidir un organismo nacional de coordinación en materia de seguridad pública, integrado por representantes de 68 municipios del país, durante una reunión en la que estará presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La capital de Coahuila fue incluida en una terna junto con otros dos municipios para disputar la presidencia de este consejo, cuya elección se llevará a cabo mediante una votación entre sus integrantes durante el encuentro.

Actualmente, la representación del organismo se encuentra a cargo de la alcaldesa de Tepic, Nayarit, y será durante la sesión cuando se defina qué municipio asumirá la siguiente presidencia.

Saltillo y Ramos Arizpe participan en reunión nacional de seguridad

La participación de Saltillo ocurre en el marco de los trabajos de coordinación entre autoridades municipales y federales para fortalecer las estrategias de seguridad, intercambiar experiencias y revisar mecanismos de colaboración entre corporaciones policiales.

Saltillo y Ramos Arizpe fueron los dos municipios de Coahuila invitados a esta reunión nacional, en la que también se abordarán temas relacionados con la capacitación, los protocolos de actuación y la profesionalización de las instituciones de seguridad pública.

Policía de Saltillo cuenta con acreditación internacional CALEA

La postulación de Saltillo coincide con la reciente acreditación internacional CALEA obtenida por su Policía Municipal, reconocimiento relacionado con el cumplimiento de estándares de operación, capacitación y procedimientos institucionales.

En paralelo, Saltillo y Ramos Arizpe trabajan en propuestas para homologar procedimientos de seguridad, compartir herramientas de comunicación ciudadana y fortalecer la coordinación entre sus corporaciones.

La votación de este jueves determinará si Saltillo asume la presidencia del organismo y participa en la conducción de los trabajos de coordinación de seguridad entre los 68 municipios representados.