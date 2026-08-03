Saltillo busca alianzas con empresas y deportistas de EUA

Tras una reunión en la Embajada de Estados Unidos, el alcalde Javier Díaz destacó el interés de empresas y deportistas por colaborar con Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante una reunión de trabajo realizada hace unos días en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México surgió el interés de empresas y deportistas estadounidenses por participar en proyectos sociales en beneficio de la capital coahuilense, además de fortalecer la colaboración en temas de seguridad y educación.

El edil explicó que este acercamiento permitirá gestionar apoyos para programas comunitarios, así como capacitaciones en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y profesionalización de personal municipal.

Destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Javier Díaz González señaló que el objetivo es ampliar la cooperación con Estados Unidos para fortalecer el tejido social y mantener a Saltillo como una ciudad segura.

Añadió que el interés mostrado por distintos sectores abre la puerta a nuevas alianzas que podrían traducirse en beneficios para la comunidad y en más oportunidades de desarrollo para el municipio.