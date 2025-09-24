Saltillo avanza en la renovación de su recinto ferial

La renovación del recinto ferial de Saltillo sigue su curso con un ambicioso proyecto que busca convertir este histórico espacio en un moderno centro

La renovación del recinto ferial de Saltillo sigue su curso con un ambicioso proyecto que busca convertir este histórico espacio en un moderno centro para convenciones y grandes espectáculos.

Durante la reciente edición de la Feria Saltillo 2025, los visitantes ya notaron las intervenciones en diversas áreas, que, aunque generan algunas limitaciones, también despiertan expectativas sobre lo que vendrá en el futuro cercano.

El proceso de transformación avanza de manera contundente, con trabajos visibles que apuntan a una completa reconfiguración del recinto.

Este cambio tiene como objetivo dotar a la ciudad de un espacio adecuado para albergar eventos internacionales, lo que no solo fortalecerá el perfil de Saltillo como sede de espectáculos de gran escala, sino que también abrirá puertas para el turismo y el crecimiento económico regional.

Las obras de modernización están diseñadas para crear un centro multifuncional, que sea un referente en el norte del país.

Uno de los cambios más significativos de este proceso ha sido la demolición de los emblemáticos arcos de la puerta principal del recinto.

Para muchos, estos arcos eran un símbolo de la feria, pero su desaparición es parte de la necesaria renovación para cumplir con los estándares modernos.

A pesar de que este acto marca el fin de una tradición, es un paso crucial para que Saltillo se posicione como un destino clave para eventos de nivel nacional e internacional, y continúe con su crecimiento como una ciudad dinámica y vanguardista.