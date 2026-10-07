Saltillo atiende reportes de agua turbia tras las lluvias

Por ello, aseguró que no se bajará la guardia y se continuará supervisando el servicio en los sectores donde se han presentado quejas

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, pidió atender de manera puntual los reportes de agua turbia que se han presentado en algunos sectores de la ciudad, principalmente después de las recientes lluvias.

Explicó que las precipitaciones provocaron el arrastre de arena, grava y otros materiales que pudieron llegar a los depósitos de almacenamiento y afectar temporalmente la apariencia del agua.

Municipio da seguimiento a reportes con Aguas de Saltillo

El edil señaló que el tema ya está siendo atendido y que mantiene comunicación constante con el director de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, para conocer los avances y dar seguimiento a los reportes que realizan los usuarios. Indicó que se trabaja para normalizar la situación y evitar afectaciones mayores en el suministro.

Díaz González destacó que, además de garantizar el abasto, una de las principales prioridades es que el agua que llega a los hogares de Saltillo mantenga las condiciones adecuadas de calidad.

Por ello, aseguró que no se bajará la guardia y se continuará supervisando el servicio en los sectores donde se han presentado quejas.