Saltillo apoyará acercamiento entre alumnos del tec y autoridades

El alcalde señaló que la intervención de las autoridades locales estará enfocada en facilitar la comunicación entre ambas partes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobierno Municipal de Saltillo buscará facilitar el diálogo entre los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo y las autoridades educativas federales para contribuir a la solución del conflicto que mantiene bloqueado el bulevar Venustiano Carranza, informó el alcalde Javier Díaz González.

El presidente municipal sostuvo un encuentro con integrantes del movimiento estudiantil, quienes le entregaron su pliego petitorio, con el propósito de establecer un canal de comunicación que permita avanzar en la atención de sus demandas.

Díaz González explicó que la totalidad de las solicitudes corresponde a instancias federales, debido a que el Instituto Tecnológico de Saltillo depende del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Sin embargo, aseguró que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Coahuila tienen disposición para colaborar en las negociaciones.

Acuerdan mesas de diálogo para el 2 de noviembre

Como parte de este acercamiento, se acordó iniciar mesas de diálogo este lunes 2 de noviembre, con la participación de un equipo de trabajo del TecNM, cuyos representantes se comprometieron a revisar las inquietudes de la comunidad estudiantil.

El alcalde señaló que la intervención de las autoridades locales estará enfocada en facilitar la comunicación entre ambas partes y apoyar en aquellos aspectos que se encuentren dentro de sus posibilidades, sin sustituir las responsabilidades de la administración federal.

Municipio ofrece seguridad y apoyo para las instalaciones

Entre los ofrecimientos del municipio se encuentra brindar condiciones de seguridad a los estudiantes y colaborar en la atención de necesidades relacionadas con las instalaciones del plantel, particularmente en el mejoramiento de los baños.

En el encuentro participaron el subsecretario de Enlace y Operaciones de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, Felipe de Jesús Flores de la Peña; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el fiscal ministerial Javier Rangel Ramírez; el director de la Policía Municipal y de Tránsito, Jordan Espino, y el jefe del Gabinete Municipal, César Iván Moreno Aguirre.