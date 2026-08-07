Saltillo anuncia Carrera 5K Unidos por la Seguridad

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se espera la participación de alrededor de mil 500 corredores

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la tercera edición de la Carrera 5K Unidos por la Seguridad, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto con el objetivo de fortalecer la convivencia entre la ciudadanía y las distintas corporaciones de seguridad.

Durante la presentación del evento, autoridades municipales destacaron que la competencia está dirigida a participantes de todas las edades y contará con la presencia de elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública.

Invitan a las familias a participar

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, invitó a las familias saltillenses a formar parte de esta actividad deportiva, al señalar que además de promover hábitos saludables, permite estrechar la cercanía entre la población y las instituciones encargadas de la seguridad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se espera la participación de alrededor de mil 500 corredores, incluyendo policías, cadetes, binomios y ciudadanos.

Inscripciones incluyen playera, medalla y rifas

Las inscripciones ya están disponibles con un costo de preventa de 150 pesos hasta el 17 de agosto, mientras que posteriormente será de 200 pesos.

El registro incluye playera conmemorativa, medalla, hidratación y acceso a rifas de diversos premios. Asimismo, se premiará a los tres primeros lugares de las categorías femenil y varonil, tanto para participantes de la corporación policial como para el público en general, con incentivos económicos de 5 mil, 3 mil y mil pesos.