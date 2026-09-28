Saltillo analiza crear organismo para administrar parques

A la par de este programa, se ha trabajado en la recuperación de espacios con actividades como el torneo de futbol que se celebró entre pandillas de la ciudad

Luego de exponer con éxito como una buena práctica de gobierno el programa “Activa tu Parque”, el Instituto Municipal de Planeación (Implan), explora la posibilidad de crear una dirección o un órgano público descentralizado (OPD) que administre los parques públicos y áreas verdes de Saltillo.

Alberto Salinas de las Fuentes, titular del Implan, dijo que recientemente se presentó en el Foro de Ciudades Capitales de México celebrado en Oaxaca “Activa tu Parque”, programa impulsado por el gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, en el que se involucra a la comunidad en el cuidado de las áreas verdes de las colonias y la rehabilitación de espacios públicos.

“Este programa está bastante bueno para replicarlo en otras ciudades, y una de las cosas que estamos haciendo aquí en Saltillo es que nos estamos asesorando con diferentes instituciones que administran parques en San Antonio, Austin y San Pedro Garza García, y estamos trabajando para crear ya sea una dirección o lo que pudiera ser un OPD que se encargue de los parques y áreas verdes de Saltillo”.

Impulsan la recuperación de espacios públicos

Dijo que, a la par de este programa, se ha trabajado en la recuperación de espacios con actividades como el torneo de futbol que se celebró entre pandillas de la ciudad, que fortalecieron la convivencia entre integrantes de dichas pandillas y los involucraron con el deporte.

Salinas de las Fuentes dijo que a la fecha se han intervenido 21 espacios y para finales de año se prevé que sean 25, pues el objetivo de esta administración era llegar a 40. Destacó que la iniciativa privada ha participado con donativos en especie, como bancas o pasto sintético.