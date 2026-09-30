Saltillo analiza con NADBank nuevos proyectos estratégicos

El Gobierno Municipal mantiene gestiones ante organismos nacionales e internacionales para impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con Alejandro Olivo Villa, director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), con quien revisó posibles proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura y generar mayores beneficios para la población.

Buscan impulsar el crecimiento ordenado de Saltillo

Díaz González destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal mantiene gestiones ante organismos nacionales e internacionales para impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad.

Explicó que NADBank es una institución binacional creada por los gobiernos de México y Estados Unidos para apoyar inversiones de infraestructura y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible.

Analizan mecanismos de financiamiento para obras

El edil señaló que su administración continuará buscando alianzas y mecanismos de financiamiento que permitan concretar obras prioritarias para Saltillo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Añadió que el acercamiento con instituciones como el banco binacional forma parte de una estrategia permanente para aprovechar oportunidades de inversión y fortalecer el desarrollo de la capital coahuilense.