Saltillo ampliará movilidad con nueva ruta alimentadora RS-211

El anuncio fue realizado por autoridades municipales como parte de las acciones para fortalecer el sistema de transporte urbano

A partir del próximo 25 de mayo comenzará a operar en Saltillo la nueva ruta alimentadora RS-211, con la que se busca ofrecer una alternativa adicional de movilidad para usuarios del transporte público y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

El anuncio fue realizado por autoridades municipales como parte de las acciones para fortalecer el sistema de transporte urbano.

Nueva ruta conectará sectores del norte y sur de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González destacó que esta nueva ruta permitirá facilitar los traslados diarios de miles de personas, principalmente entre las zonas sur y norte de la capital coahuilense.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el recorrido incluirá vialidades como los bulevares Francisco I. Madero, Emilio Arizpe de la Maza, Nazario Ortiz Garza, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio e Isidro López Zertuche.

Ruta mantendrá tarifas actuales del transporte

La ruta funcionará en ambos sentidos y mantendrá las tarifas actuales del sistema de transporte.

El costo será de 15 pesos para usuarios sin tarjeta, mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” se aplicarán tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.