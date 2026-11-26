Miguel Garza, comisionado de Seguridad, señaló que las acciones de vigilancia continuarán de manera permanente para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía

Ante el inicio del pago de aguinaldos y gratificaciones navideñas, así como el incremento de reuniones y compras propias de la temporada decembrina, en Saltillo permanece activo el operativo de seguridad implementado desde el pasado Buen Fin.

Así lo dio a conocer Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que las acciones de vigilancia continuarán de manera permanente para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

El funcionario destacó que el principal objetivo es que las personas puedan salir a realizar sus compras y actividades sin contratiempos, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones tanto en cajeros automáticos como en establecimientos comerciales, a fin de evitar robos y estafas.

Asimismo, indicó que en la zona centro uno de los delitos más comunes es el llamado «faldeo», por lo que se mantiene especial atención en estos sectores.

Como parte de estas acciones, cadetes de la corporación se encuentran desplegados en diferentes plazas comerciales y establecimientos de la ciudad, además de reforzar la vigilancia en el primer cuadro de Saltillo.

Garza Félix reiteró que el operativo no tendrá descansos y permanecerá activo durante la temporada decembrina, con el propósito de proteger a las familias y mantener condiciones de seguridad en la ciudad.