Saltillo alista desfile por la Independencia de México

El evento iniciará a las 10:00 de la mañana sobre el bulevar Venustiano Carranza y será encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas

Saltillo se encuentra listo para la realización del tradicional Desfile Cívico-Militar por el aniversario de la Independencia de México, programado para este miércoles 16 de septiembre.

El evento iniciará a las 10:00 de la mañana sobre el bulevar Venustiano Carranza y será encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Cerrarán el bulevar Venustiano Carranza desde las 6:00 horas

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que desde aproximadamente las 6:00 de la mañana se contempla el cierre del bulevar Venustiano Carranza, en ambos sentidos, desde Francisco Coss hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Al tratarse del miércoles 16, no habrá clases por la suspensión oficial de labores docentes, situación que ayudará a reducir el impacto en la circulación durante el desarrollo del desfile.