VIE 14 FEB
Coahuila

Saltillo alista altares y venta de insumos por Día de Muertos

Por: Antonio Herrera

27 Octubre 2025, 18:58

Comerciantes ofrecen frutas y productos de temporada; se prevé aumento de ventas y alzas en precios por la tradición de los altares

Con la cercanía del Día de Muertos, comerciantes y artesanos de Saltillo se preparan para la tradicional venta de artículos que forman parte de los altares, como frutas, calabaza, camote y otros productos de temporada.

Esta tradición, que se mantiene vigente en escuelas y hogares, sigue fomentando la unión familiar y el respeto por los seres queridos que han fallecido, mientras las familias comienzan a preparar sus altares con ofrendas y decoraciones típicas.

Vendedores locales señalaron que, aunque las ventas han sido lentas al inicio, se espera un aumento considerable en los próximos días debido a la alta demanda por temporada.

be05e737-e2b7-460c-a33a-379ad4ddae55.jfif

Además, varios productos han registrado un incremento en sus precios, reflejando la relevancia cultural y la escasez temporal de ciertos insumos necesarios para montar los altares de manera tradicional.

A continuación, se muestran algunos de los precios de los artículos más solicitados para los altares de muertos en el mercado de Saltillo:

  • Calabaza (kilo) $16
  • Guayaba (kilo) $28
  • Naranja (kilo) $30
  • Camote (kilo) $55
  • Caña  (pieza) $24

Los comerciantes recomiendan a las familias adquirir sus insumos con anticipación para evitar contratiempos y garantizar que los altares cuenten con todos los elementos tradicionales que honran a los difuntos.

