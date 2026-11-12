Saltillo alerta por riesgos de calentadores y fogatas en casa

El municipio cuenta con cinco albergues habilitados para brindar refugio y atención a las personas que lo requieran durante los días de frío intenso

Ante la próxima llegada de la temporada invernal, el titular de Protección Civil de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, exhortó a la población a tomar precauciones para protegerse de las bajas temperaturas y evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las familias.

Advierten sobre riesgos de fogatas y calentadores de gas

Advirtió sobre los peligros de encender fogatas al interior de las viviendas para mitigar el frío, así como del uso inadecuado de calentadores de gas, debido al riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono e incendios. Por ello, recomendó mantener ventilados los espacios, revisar las instalaciones y evitar dejar encendidos estos aparatos sin supervisión.

Saltillo cuenta con cinco albergues para días de frío intenso

Asimismo, recordó que el municipio cuenta con cinco albergues habilitados para brindar refugio y atención a las personas que lo requieran durante los días de frío intenso, principalmente quienes se encuentran en situación vulnerable. Destacó que la prevención y la atención oportuna son fundamentales para evitar tragedias durante el invierno.