Saltillo abre más módulos para credencial de transporte gratis

El Ayuntamiento de Saltillo anunció la incorporación de dos nuevos módulos fijos para el proceso de credencialización del programa “Aquí Vamos Gratis”, que ofrecerá transporte urbano sin costo en rutas troncales a partir del 1 de octubre.
Los nuevos puntos se ubican en las Direcciones de Fomento Económico y Distrito Centro, sumándose a los ocho centros previamente instalados en distintos sectores de la ciudad.
Con esta ampliación, se busca facilitar el trámite a más ciudadanos, ya sea para canjear su tarjeta Saltibus o NET, respetando el saldo actual, o para obtenerla por primera vez.
En total,150 empleados municipales capacitados atienden los módulos.
El proceso requiere presentar curp impresa, y en el caso de tarjetas preferenciales para estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad, se debe presentar documentación adicional específica.
Además, se están realizando brigadas móviles como parte del Mercadito Mejora y el programa Colonias al 100, donde este 10 de septiembre se llevará a cabo credencialización en la colonia Parque Industrial Las Torres y en Ignacio Allende.
El gobierno municipal reiteró que cualquier ciudadano puede acudir a tramitar su tarjeta sin necesidad de haber sido previamente contactado.