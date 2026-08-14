Saltillo abre diálogo con artistas urbanos para buscar acuerdos

La administración municipal señaló que revisará los planteamientos y dará seguimiento a cada una de las inquietudes expuestas

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que recibió un documento presentado por un grupo de artistas urbanos, quienes plantearon diversas propuestas relacionadas con el desarrollo de sus actividades en espacios públicos.

La administración municipal señaló que revisará los planteamientos y dará seguimiento a cada una de las inquietudes expuestas.

Saltillo revisará propuestas de artistas urbanos

El Ayuntamiento aseguró que existe disposición para mantener el diálogo con los artistas y buscar alternativas que permitan respaldar su trabajo, procurando al mismo tiempo mantener el orden, la seguridad y el respeto hacia la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que continuarán abiertos a construir acuerdos con este y otros sectores de la comunidad.