Saltillenses se alistan para celebraciones de Halloween

Por: Irene Zapata 26 Octubre 2025, 15:22

Gastan desde $150 pesos hasta $2,000 pesos en la adquisición de disfraces dependiendo la tendencia que se establezca durante la temporada

Desde este fin de semana, en palapas, bares y eventos comenzaron las celebraciones por Halloween, donde muchos lucieron sus mejores disfraces. Estas fechas son esperadas por muchos, que incluso se preparan económicamente para adquirir sus disfraces, como el caso de Cristal Laureano, fan del muñeco diabólico, quien además de coleccionarlos, este Halloween 2025 también compartió su gusto con sus hijas. “Estoy coleccionando Chucky y, pues así, a las niñas ya les gusta y ahora todas nos disfrazamos así.” Los precios de los disfraces van acorde a las capacidades de cuánto le quieran destinar las personas de su bolsillo, nos comenta Iván, comerciante. “Fíjate que cada año se pone de moda ciertas tendencias; este año han buscado mucho lo de Merlina, personajes que se ponen de moda de acuerdo a las películas que salen durante el año en el género de terror.” “Un disfraz lo puedes encontrar desde 150 pesos hasta quienes le invierten de mil a 2,000 pesos,” finalizó el comerciante.