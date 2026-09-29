Saltillenses disfrutan la XVI edición del Festival de la Paella

El dirigente de Canirac destacó la participación del sector restaurantero y la respuesta de los asistentes, quienes disfrutaron de una convivencia familiar.

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Cientos de saltillenses se dieron cita este sábado en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo para disfrutar de la XVI edición del Festival de la Paella, una tradición gastronómica que cada año reúne a familias, amigos y restaurantes de la Región Sureste.

Entre paellas, música en vivo y convivencia, los asistentes disfrutaron de una tarde en la que la gastronomía fue el principal atractivo, aunque la oferta incluyó también otros platillos preparados especialmente para la ocasión.

Isidoro García Reyes, presidente de Canirac Saltillo, informó que en esta edición participaron más de 40 módulos gastronómicos, entre restaurantes y equipos que entraron a la competencia de paellas en las categorías amateur y profesional.

Explicó que, además de la tradicional paella, los asistentes pudieron degustar otros platillos como cortadillo y discada, con una preparación especial de más de mil 500 porciones para quienes acudieron al festival.

El dirigente de Canirac destacó la participación del sector restaurantero y la respuesta de los asistentes, quienes disfrutaron de una jornada en la que también se promovió la convivencia familiar.

Uno de los invitados especiales de esta edición fue el municipio de Ramos Arizpe, que participó en el festival para mostrar parte de su gastronomía y atractivos.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la realización de este tipo de encuentros refleja la actividad que mantiene la ciudad y señaló que las condiciones de seguridad permiten continuar con una agenda de eventos que atraen tanto a habitantes como a visitantes.

“Es una muestra de que en Saltillo sabemos disfrutar, pero también sabemos ayudar. Nuestra ciudad sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos”, comentó.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien resaltó la coordinación con el sector restaurantero y la importancia de mantener este tipo de actividades que generan movimiento económico y convivencia.

Pero además del carácter gastronómico, el Festival de la Paella tuvo un propósito social, ya que parte de los recursos obtenidos mediante la venta de boletos será destinada al Club Rotario para apoyar proyectos de infraestructura educativa, entre ellos la construcción de techumbres en escuelas primarias.

De esta manera, la XVI edición del festival combinó gastronomía, música y convivencia familiar con una causa social, mientras los participantes competían por obtener el reconocimiento a las mejores paellas de esta edición.