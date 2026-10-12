Saltillense colaboró en búsqueda de asesino de Martin Luther King

Adelaido de la Rosa Vázquez, quien trabajó en la Policía Judicial de Coahuila, investigó en 1968 si James Earl Ray había estado hospedado en Saltillo

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Un investigador saltillense participó en las labores de búsqueda de James Earl Ray, señalado como responsable del asesinato del líder estadounidense de los derechos civiles Martin Luther King Jr., ocurrido en 1968. Su colaboración quedó documentada en un informe que fue incorporado a los archivos del FBI y que, 58 años después, fue descubierto por su propia familia.

Se trata del profesor Adelaido de la Rosa Vázquez, quien desempeñó diferentes cargos dentro de la Policía Judicial del Estado de Coahuila y posteriormente en la Ciudad de México. El 17 de mayo de 1968 elaboró un informe desde Saltillo en el que detalló las investigaciones realizadas para establecer si el sospechoso había permanecido en la capital coahuilense.

El documento, conservado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, señala que De la Rosa revisó los registros de 21 hoteles y moteles de Saltillo para buscar el nombre de James Earl Ray, particularmente durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 1967.

Entre los establecimientos investigados se encontraban los hoteles Arizpe, Azteca, Bermea, Bristol, Camino Real, Conde, Hidalgo, México, Paso del Norte, Plaza Urdiñola, Premier y Zamora, además de varios moteles ubicados sobre la carretera a Monterrey.

En la carta dirigida a una persona identificada únicamente como Steve, el investigador informó que no encontró registros de huéspedes con el nombre del sospechoso en ninguno de los establecimientos revisados.

Además de consultar los archivos hoteleros, el investigador saltillense reportó que había distribuido tres cartulinas con información para identificar a James Earl Ray en lugares públicos y visibles de la ciudad, con la finalidad de obtener datos que pudieran contribuir a su localización.

El informe quedó integrado a los documentos de la investigación estadounidense conocida como MURKIN, nombre utilizado por el FBI para el expediente relacionado con el asesinato de Martin Luther King Jr., quien fue ultimado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee.

La existencia de este antecedente salió a la luz después de que el Gobierno de Estados Unidos publicara, el 21 de julio de 2025, más de 230 mil páginas de documentos históricos relacionados con el magnicidio, incluidos expedientes del FBI y otras dependencias federales.

Sin embargo, la conexión de Saltillo con aquella investigación internacional permaneció desconocida para la propia familia de Adelaido de la Rosa hasta que su hijo Alberto de la Rosa encontró recientemente el documento mientras realizaba una búsqueda de información.

A través de una publicación en redes sociales, Alberto relató que desconocía esta participación de su padre y que el hallazgo representó una sorpresa familiar, al descubrir que uno de sus informes había quedado preservado dentro de los archivos históricos estadounidenses.

El documento constituye un testimonio de cómo la búsqueda del responsable del asesinato de Martin Luther King se extendió más allá de Estados Unidos y alcanzó a ciudades mexicanas como Saltillo, donde se realizaron verificaciones de hospedaje y se difundió información para intentar localizar al sospechoso.

Aunque la investigación realizada por Adelaido de la Rosa no permitió encontrar indicios de la presencia de James Earl Ray en los establecimientos revisados, su informe quedó incorporado a uno de los expedientes criminales más conocidos del siglo XX.

Más de cinco décadas después, el hallazgo permitió a su familia recuperar una parte desconocida de su trayectoria profesional y documentar la participación de un saltillense en aquella investigación internacional.

Adelaido de la Rosa Vázquez, desempeñó diferentes cargos dentro de la Policía Judicial del Estado de Coahuila.