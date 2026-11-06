Salida de gasolineros del acuerdo de precios encarecerá productos

El presidente de FECADECO señaló que los incrementos alcanzarían todos los segmentos del comercio, debido a la dependencia que existe del transporte

Un eventual incremento en el precio de la gasolina y otros combustibles podría impactar directamente en el comercio y el bolsillo de los consumidores, debido al encarecimiento del transporte de mercancías, que podría trasladarse a los precios de alimentos y otros productos de primera necesidad.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (FECADECO), advirtió que la salida de empresarios gasolineros del convenio para mantener estable el costo de los combustibles tendrá efectos en toda la cadena de distribución.

Señaló que los comerciantes enfrentarán mayores costos para transportar mercancías, situación que terminará reflejándose en los precios que pagan los consumidores.

Explicó que los gasolineros habían mantenido un acuerdo con el Poder Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para contener el precio de los combustibles. Sin embargo, consideró que las condiciones económicas del sector hicieron cada vez más difícil sostener ese compromiso, debido a los reducidos márgenes de utilidad y los gastos de operación.

¿Cuánto cuesta mantener el precio de la gasolina?

Los compromisos del sector gasolinero, recordó, estaban relacionados con mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. La estrategia también contempla el diésel, con una referencia inferior a los 27 pesos por litro. El convenio fue renovado por seis meses en agosto de 2026, con vigencia prevista hasta febrero de 2027.

El dirigente empresarial consideró que los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio son insuficientes para absorber los costos de operación. Entre esos gastos mencionó el pago de salarios, impuestos y otras obligaciones que deben cubrir los propietarios de las gasolineras.

Medina Martínez advirtió que cualquier ajuste en los combustibles repercutirá en los costos de distribución de mercancías. Esto afectaría especialmente a los productos que requieren transporte constante desde los centros de producción hasta los establecimientos comerciales.

Alimentos y canasta básica resentirán el aumento de combustibles

El presidente de FECADECO señaló que los incrementos podrían alcanzar prácticamente todos los segmentos del comercio, debido a la dependencia que existe del transporte para abastecer los negocios.

Entre los productos que podrían registrar mayores presiones mencionó la carne, el pollo, las verduras, las legumbres y otros alimentos de consumo cotidiano.

Agregó que los artículos que integran la canasta básica tampoco quedarían al margen de estas repercusiones. Mencionó particularmente el huevo, los granos y otros productos alimenticios cuyo traslado representa un componente de sus costos de comercialización.

El representante empresarial sostuvo que el impacto no se limitaría a las estaciones de servicio ni a los propietarios de vehículos. La consecuencia podría extenderse a comerciantes y consumidores, quienes enfrentarían precios más elevados conforme aumenten los gastos de transporte y distribución de mercancías.