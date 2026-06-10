Saldrán temprano en escuelas de Coahuila para ver debut de México

El gobernador Manolo Jiménez llamó a la comunidad estudiantil a disfrutar el encuentro deportivo y apoyar a la Selección Mexicana

Las escuelas de nivel primaria y secundaria en Coahuila concluirán actividades a las 12:00 del mediodía el próximo jueves para que estudiantes puedan seguir desde sus hogares el partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que la decisión se tomó después de recibir solicitudes de padres de familia, alumnos y docentes, además de realizar consultas con la Secretaría de Educación y con las instancias involucradas en la organización de las actividades escolares.

De acuerdo con el ajuste acordado, las y los estudiantes del turno matutino saldrán a las 12:00 horas, mientras que quienes asisten al turno vespertino ingresarán a las 15:30 horas, con el propósito de facilitar que puedan seguir la participación del combinado nacional.

Manolo Jiménez señaló que la medida fue resultado de una decisión consensuada y de carácter general para los niveles de primaria y secundaria en todo el estado.

En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, indicó que cada plantel determinará de manera independiente si realiza ajustes en sus horarios académicos.

El gobernador llamó a la comunidad estudiantil a disfrutar el encuentro deportivo y apoyar a la Selección Mexicana, al tiempo que reiteró la importancia de mantener la coordinación entre autoridades educativas, docentes y familias para la implementación de esta medida.