Sacan guardespaldas de diputada del Congreso por ingresar armado

La situación ha generado cuestionamientos sobre el conocimiento de las normas por parte de los legisladores a casi dos años y medio de la legislatura.

Elementos de la policía estatal retiraron del Congreso del estado al guardespaldas de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Aldrete, luego de que intentara ingresar al salón de sesiones armado. Esta acción viola el reglamento interno del palacio legislativo, que prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma al recinto.

La diputada Aldrete confirmó que se trataba de su guardia de seguridad y expresó que ignoraba la prohibición de ingresar con una pistola. Ante la situación, solicitó a su colaborador que saliera a guardar el arma.

Es importante mencionar que hace unos meses se había solicitado al guardespaldas del diputado Antonio Flores que respetara las normas del recinto legislativo, lo que también llevó a que tuviera que dejar su arma afuera.

La situación ha generado cuestionamientos sobre el conocimiento de las normas por parte de los legisladores, ya que resulta sorprendente que, a casi dos años y medio de la legislatura, la diputada no esté al tanto de un reglamento tan fundamental.