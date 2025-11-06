Ruta Saltillo–Ramos Arizpe podría iniciar operaciones en enero

El alcalde adelantó que las pruebas y acuerdos avanzan, pero será a partir del próximo año cuando la ruta quede lista para el público

La nueva ruta intermunicipal entre Saltillo y Ramos Arizpe, anunciada por el gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, podría comenzar a operar en enero de 2026, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien explicó que actualmente se afinan detalles como paraderos, tiempos de traslado y coordinación entre ambas ciudades.

El edil señaló que el proceso ha requerido ajustes similares a los que enfrentó la Ruta Estudiantil “en sus primeros meses.

“Todas las rutas nuevas, como la Ruta Estudiantil, tuvimos ciertos ajustes donde son paraderos, donde son tiempos, donde son estabilidad en los camiones, en pasaje. Nosotros, después de cuatro meses, estamos ya empezando a tener estabilidad en la ruta.”

Gutiérrez Merino explicó que Saltillo atraviesa la misma fase de preparación y que se están identificando los puntos donde se ubicarán los paraderos intermunicipales.

“Saltillo va a estar haciendo lo mismo porque hay algunas rutas que se tienen que acomodar, algunos lugares donde se tienen que hacer paraderos y empezar ya a manejarlos.”

El alcalde adelantó que las pruebas y acuerdos avanzan, pero será a partir del próximo año cuando la ruta quede lista para el público.

“Yo creo que a partir del año que entra, en enero, vamos a empezar ya. Hemos hecho algunas pláticas, pero en enero empezar a sacar la ruta intermunicipal.”

Sobre si las unidades serán compartidas entre Saltillo y Ramos Arizpe, reconoció que aún falta definir ese punto.

“Eso es lo que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo pienso que sí. La ruta de Saltillo, a lo mejor en vez de llegar al Caballo, tiene que llegar hasta Ramos.”

Según explicó, uno de los puntos clave será la conexión con la Ruta Estudiantil en el sector del “puente La Reina”, para garantizar transbordos ágiles hacia campus y zonas de alta afluencia estudiantil.

El alcalde reiteró que la coordinación avanza con el Gobierno del Estado, luego de que el gobernador anunciara el proyecto durante la puesta en marcha del transporte gratuito en Ramos Arizpe.