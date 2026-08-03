Ruta gratuita supera 60 mil viajes mensuales en Ramos Arizpe

Con casi un año de funcionamiento, el programa se mantiene como una de las principales estrategias de transporte social en Ramos Arizpe

A casi un año de iniciar operaciones, la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe registra más de 60 mil traslados mensuales, cifra que la consolida como uno de los programas de movilidad con mayor impacto social en el municipio.

Impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el servicio comenzó a operar en agosto de 2025 con el objetivo de facilitar el traslado de estudiantes, reducir el gasto en transporte y mejorar la conectividad entre colonias, zonas industriales, el centro de la ciudad y diversos planteles educativos.

Ruta recorre 22 kilómetros por trayecto

Actualmente, la ruta recorre 22 kilómetros por trayecto, permitiendo que miles de jóvenes cuenten diariamente con una alternativa gratuita y segura para llegar a sus escuelas, además de beneficiar a otros usuarios que utilizan el servicio.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que el programa se ha convertido en una política pública permanente al representar un apoyo directo para la economía de las familias y favorecer la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Consolidan programa de transporte social

Añadió que, además de mejorar la movilidad urbana, la Ruta Estudiantil ha demostrado que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio puede traducirse en soluciones concretas para atender una de las principales necesidades de la población.

Con casi un año de funcionamiento, el programa se mantiene como una de las principales estrategias de transporte social en Ramos Arizpe y uno de los proyectos que mayor demanda registra entre la comunidad estudiantil.