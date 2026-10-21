Ruta gratuita Saltillo-Ramos Arizpe sigue sin fecha

El subsecretario de Transporte, Fernando Gutiérrez Simón, informó que continúan los aforos y estudios sobre la demanda de usuarios en la región sureste

La propuesta de implementar una ruta gratuita de transporte intermunicipal entre Saltillo y Ramos Arizpe continúa en etapa de evaluación, debido a que el Gobierno de Coahuila todavía realiza estudios de movilidad para determinar la demanda de pasajeros, la capacidad del servicio y las alternativas de operación.

Fernando Gutiérrez Simón, subsecretario de Transporte de Coahuila, informó que actualmente se desarrollan aforos, revisiones de campo y análisis de las rutas existentes, con el propósito de integrar un diagnóstico que permita tomar decisiones sobre el transporte público de la región sureste.

“Estamos trabajando en diferentes vertientes, haciendo estudios, haciendo revisiones, haciendo aforos, validando qué es lo que tenemos en campo, valorando la demanda que se tiene por parte de los usuarios”, explicó.

El funcionario aclaró que la evaluación no se limita a la ruta entre Saltillo y Ramos Arizpe, sino que contempla también los servicios intermunicipales que conectan con Arteaga, como parte de una revisión integral del sistema de transporte.

Analizarán propuesta de dos unidades adicionales

Cuestionado sobre la posibilidad de incorporar dos unidades de transporte entre Saltillo y Ramos Arizpe, como habían propuesto autoridades municipales, Gutiérrez Simón señaló que cualquier decisión dependerá de los resultados de los estudios.

“Todavía no tenemos el diagnóstico, el estudio completo. Yo esperaría que terminemos de hacer las valoraciones correspondientes y poder tomar las decisiones”, indicó.

Explicó que, una vez concluida la evaluación técnica, se presentarán las alternativas a los alcaldes involucrados y posteriormente al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El subsecretario evitó establecer una fecha para concluir el análisis, aunque aseguró que los trabajos de campo continúan.

Revisan transporte intermunicipal en otras regiones

Gutiérrez Simón informó que los estudios también se desarrollan en otros municipios de Coahuila, entre ellos San Pedro, en La Laguna, así como Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, en la región Centro.

El objetivo es identificar la demanda de pasajeros y las condiciones de las rutas actuales para determinar posibles ajustes que permitan mejorar la movilidad entre municipios.