Ruta gratuita favorece permanencia escolar en Ramos Arizpe

A un año de su puesta en marcha, el programa realiza más de 60 mil traslados mensuales y suma alrededor de 800 mil usuarios al año

El costo del transporte dejó de ser una de las principales barreras para que cientos de jóvenes asistan diariamente a la universidad en Ramos Arizpe, coincidieron rectores y directivos de instituciones de educación superior, quienes señalaron que la Ruta Estudiantil Gratuita se ha convertido en un factor que favorece la permanencia escolar y reduce la carga económica para las familias.

A un año de su puesta en marcha, el programa realiza más de 60 mil traslados mensuales y suma alrededor de 800 mil usuarios al año, conectando universidades, preparatorias, centros de trabajo y distintos puntos estratégicos del municipio.

Movilidad amplía las oportunidades educativas

La rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), Alma Aleida López Barrón, afirmó que garantizar la movilidad de los estudiantes significa ampliar las oportunidades de acceso a la educación y disminuir el riesgo de abandono escolar por motivos económicos.

Recordó que durante más de una década la comunidad universitaria buscó una alternativa de transporte que facilitara el traslado diario de los alumnos y del personal docente.

En la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), el rector Sergio Guadarrama Cortez informó que más de 800 estudiantes y trabajadores utilizan actualmente este servicio, lo que representa un apoyo directo para la economía familiar y permite que los jóvenes concentren sus esfuerzos en su formación académica.

Transporte gratuito reduce gastos de las familias

Por su parte, el director del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), Omar Torres Vázquez, señaló que la movilidad es un elemento indispensable para ampliar el acceso a la educación, ya que el ahorro generado por el transporte gratuito puede destinarse a otras necesidades relacionadas con la preparación de los estudiantes.

Los directivos coincidieron en que facilitar el traslado diario hacia los planteles educativos no solo mejora la conectividad entre colonias e instituciones, sino que también elimina uno de los principales gastos que enfrentan miles de familias, fortaleciendo las condiciones para que un mayor número de jóvenes permanezca en las aulas y concluya sus estudios.