Ruta Estudiantil rompe récords en Ramos Arizpe

La Ruta Estudiantil de Ramos Arizpe suma más de 60 mil usuarios al mes y se consolida como el programa social de mayor impacto en 2025.

A cuatro meses de su entrada en operación, la Ruta Estudiantil Gratuita se convirtió en el programa social con mayor impacto del 2025 en Ramos Arizpe, al registrar más de 60 mil usuarios mensuales y recorrer 40 mil kilómetros cada mes, cifras que la colocan como un servicio de movilidad sin precedente en el municipio.

El sistema, impulsado por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, ha modificado de manera significativa los traslados de estudiantes, trabajadores y familias, al eliminar costos de transporte y garantizar un acceso más rápido a escuelas, parques industriales y centros de salud.

Las seis unidades modelo 2025 operan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, pantallas informativas y accesibilidad universal, con capacidad para 77 pasajeros. El circuito de 17 kilómetros mantiene frecuencias de 10 a 20 minutos en horarios hábiles y funciona los 365 días del año.

La demanda creciente refleja el cambio que la movilidad gratuita ha generado en la economía de las familias, especialmente jóvenes que antes destinaban parte de su ingreso al transporte. El esquema también ha sido reconocido por el Gobierno del Estado como uno de los proyectos sociales más relevantes del año por su efecto directo en la educación y el empleo.

Para la administración municipal, el modelo sienta las bases de una política pública que entiende la movilidad como un derecho y no como un servicio condicionado. El Ayuntamiento adelantó que el programa continuará fortaleciéndose y ampliando su cobertura, al haberse convertido en una herramienta clave para el desarrollo urbano y la inclusión social.