Ruta estudiantil gratis alcanza 800,000 usuarios en Ramos Arizpe

El recorrido se efectuó a bordo de una de las unidades del sistema, acompañado por estudiantes y ciudadanos que utilizan diariamente el servicio

Programa estatal de movilidad cumple un año; municipio reporta inversión cercana a 15 millones de pesos y un promedio diario de hasta 2 mil 500 pasajeros con siete autobuses.

La Ruta Estudiantil Gratuita alcanzó cerca de 800 mil usuarios durante su primer año de operación en Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una supervisión realizada junto al senador Gabriel Elizondo Pérez, a un día del aniversario del programa de transporte gratuito impulsado por el Gobierno de Coahuila.

El recorrido se efectuó a bordo de una de las unidades del sistema, acompañado por estudiantes y ciudadanos que utilizan diariamente el servicio. Durante la visita, las autoridades escucharon testimonios de usuarios sobre el impacto económico y de movilidad que ha tenido el programa en distintos sectores del municipio.

Tomás Gutiérrez señaló que actualmente entre 2 mil y 2 mil 500 personas utilizan cada día la Ruta Estudiantil Gratuita, lo que representa un importante ahorro para las familias. Indicó que el Ayuntamiento ha destinado una inversión cercana a 15 millones de pesos para sostener el servicio durante este primer año.

El alcalde explicó que cada usuario puede ahorrar entre 60 y 70 pesos diarios en transporte, e incluso hasta 100 pesos en algunos casos, recursos que permanecen en la economía familiar y pueden destinarse a otras necesidades prioritarias.

Supervisión del servicio

Durante la supervisión, Gabriel Elizondo destacó que la Ruta Estudiantil surgió a partir de las solicitudes planteadas por jóvenes de Ramos Arizpe y consideró que el programa se ha convertido en un modelo de política pública con resultados medibles.

El senador felicitó al alcalde por el primer aniversario del sistema y afirmó que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido consolidar una estrategia que mejora la calidad de vida de miles de personas mediante el acceso gratuito al transporte.

El Gobierno Municipal recordó que desde su puesta en marcha el programa cuenta con apoyo del Gobierno del Estado, el cual lo ha presentado como una de las principales políticas sociales implementadas en Coahuila durante 2025 por su efecto en la economía familiar y el acceso a la educación.

Impacto social

La administración municipal señaló que el sistema beneficia tanto a estudiantes como a ciudadanía en general, al ofrecer una alternativa de movilidad segura y gratuita en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Con estas cifras, la Ruta Estudiantil Gratuita se consolida como uno de los programas de mayor impacto social del municipio, al reducir el gasto de transporte, facilitar el acceso a centros educativos y ampliar las oportunidades de movilidad para miles de habitantes.

Autoridades municipales indicaron que continuarán las supervisiones operativas para mantener la calidad del servicio y evaluar nuevas acciones que permitan fortalecer la cobertura del programa en el mediano plazo.