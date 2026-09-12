Ruta Ejidal operará el 21 de septiembre en Ramos Arizpe

El transporte subsidiado operará lunes y viernes con una tarifa de $45 pesos y dos recorridos desde comunidades rurales hacia la zona urbana

La nueva Ruta Ejidal comenzará operaciones el próximo 21 de septiembre con una tarifa subsidiada de 45 pesos por persona y dos recorridos destinados a conectar comunidades rurales con la zona urbana de Ramos Arizpe.

El servicio funcionará los lunes y viernes y está dirigido a habitantes que requieren trasladarse a la cabecera municipal para acudir a consultas médicas, comprar medicamentos, realizar trámites o hacer compras.

El primer recorrido saldrá a las 8:00 horas desde Paredón y continuará por San Juan de Amargos, San Ignacio-El Panal, Fraustro, El Barril, Santa Cruz, Higo, Estación Higo y Mesón del Norte.

La llegada a la Plaza del Águila está prevista entre las 12:00 y 12:30 horas, mientras que el regreso hacia las comunidades se realizará durante la tarde.

El segundo recorrido atenderá Rancho Nuevo, Acatita, Las Encinas, Santo Domingo, San Miguel, Hacienda España, Las Imágenes y Cañada Ancha.

En este caso, la unidad saldrá de Ramos Arizpe a las 7:00 horas rumbo a Rancho Nuevo, iniciará el recorrido desde esa comunidad a las 8:00 y regresará a la ciudad aproximadamente entre las 10:30 y 11:00 horas.

El retorno hacia las comunidades está programado a las 16:00 horas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la nueva ruta busca reducir las dificultades de movilidad que enfrentan las familias que viven lejos de la cabecera municipal.

“Vivir lejos de la ciudad no debe significar estar lejos de sus servicios. Hay familias que necesitan venir por una consulta, medicamentos, hacer sus compras o resolver algún trámite”, expresó.

Los puntos específicos de ascenso y descenso serán difundidos directamente en las comunidades por la Dirección de Desarrollo Rural.

Con el arranque previsto para el 21 de septiembre, la Ruta Ejidal ofrecerá una alternativa regular y de bajo costo para habitantes del campo que actualmente dependen de vehículos particulares, traslados de terceros o viajes más costosos para llegar a Ramos Arizpe.