Rotarios reconocen a ciudadanos que transforman su comunidad

El presidente del Club Rotario Saltillo señaló que esta distinción busca reconocer a ciudadanos que representan valores fundamentales.

El Club Rotario de Saltillo llevó a cabo la entrega anual de la Presea Rotaria, reconocimiento que distingue a personas que han destacado por su compromiso social, solidaridad y acciones en beneficio de la comunidad.

En esta edición fueron galardonados Aida Georgina Barrera Encino, Gilberto Ledezma Juárez, Zarai Salvador Mátar Rentería, María Isabel Corvera Cepeda, Silvia Carolina García Rojas y Alberto Xicoténcatl Carrasco, quienes han sobresalido en diferentes ámbitos, desde la atención a grupos vulnerables hasta logros académicos y labores de apoyo comunitario.

Durante la ceremonia, el presidente del Club Rotario Saltillo, Agustín Garza Sánchez, señaló que esta distinción busca reconocer a ciudadanos que representan valores fundamentales como la lealtad, la fortaleza, la amistad y el servicio a los demás, principios que distinguen la labor rotaria en favor de la sociedad.

Asimismo, destacó que la organización está próxima a concluir su año rotario con resultados significativos en materia de apoyo social. Entre las acciones realizadas sobresale la entrega de alrededor de 180 aparatos ortopédicos de manera gratuita para personas que los requieren, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Garza Sánchez explicó que estos apoyos han sido posibles gracias a las actividades de recaudación organizadas por los integrantes del club y al respaldo de ciudadanos comprometidos con las causas sociales, permitiendo que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.