Rosca de Reyes reúne a familias en Ramos Arizpe 

Cientos de vecinos de la colonia El Escorial se reunieron este 6 de enero en la plaza principal para compartir la tradicional Rosca de Reyes junto al alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y los Reyes Magos, en un ambiente de convivencia familiar.

Durante el encuentro, niñas y niños se tomaron fotografías con los Reyes Magos, mientras familias completas participaron en la celebración que llevó la tradición directamente a las colonias del municipio. El alcalde señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer el tejido social y mantener cercanía con la comunidad.

Como parte de la jornada, el Gobierno Municipal informó que panaderías locales participaron en la elaboración de más de mil roscas, las cuales fueron distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ampliar el alcance de la celebración e impulsar la economía local.

La actividad concluyó con la convivencia entre vecinos, fotografías y el compartir del pan, reafirmando la importancia de preservar tradiciones que fomentan la unión y el sentido de comunidad en Ramos Arizpe.